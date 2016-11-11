Податківці вилучили гірськолижне обладнання на близько 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Києві співробітники податкової міліції перекрили незаконний канал поставок товарів через митний кордон України. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зазначається, що в рамках операції “Рубіж-2016” було встановлено, що одна з компаній здійснює імпорт запчастин для дитячих атракціонів і велосипедів, холодильного обладнання, посуду та гірськолижного обладнання. При цьому в митних деклараціях безпідставно були занижені ціни на товари, які імпортуються, що дозволяло мінімізувати митні платежі.
“В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що від імені даної фірми була подана імпортна декларація, згідно з якою компанія мала намір імпортувати гірськолижне обладнання вартістю один млн грн. Згідно з проведеним аналізом, вартість імпортованого товару зловмисники занизили в десять разів,” — йдеться в повідомленні.
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В результаті проведених заходів на території одного з митних постів Київської міської митниці в напівпричепі, який використовувався для ввезення товару, було виявлено та вилучено гірськолижне обладнання вартістю близько 10 мільйонів гривень.