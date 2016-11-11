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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156167 просмотра

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Налоговики изъяли горнолыжное оборудование на сумму около 10 млн грн

Налоговики изъяли горнолыжное оборудование на сумму около 10 млн грн

Киев • УНН

 • 7087 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве сотрудники налоговой милиции перекрыли незаконный канал поставок товаров через таможенную границу Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Отмечается, что в рамках операции "Рубеж-2016" было установлено, что одна из компаний осуществляет импорт запчастей для детских аттракционов и велосипедов, холодильного оборудования, посуды и горнолыжного оборудования. При этом в таможенных декларациях безосновательно были занижены цены на товары, которые импортируются, что позволяло минимизировать таможенные платежи.

"В ходе расследования уголовного производства, было установлено, что от имени данной фирмы была подана импортная декларация, согласно которой компания намеревалась импортировать горнолыжное оборудование стоимостью один млн грн. Согласно проведенному анализу, стоимость импортируемого товара злоумышленники занизили в десять раз", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГФСУ разоблачили схему по уклонению от уплаты таможенных платежей более чем 100 млн грн

В результате проведенных мероприятий на территории одного из таможенных постов Киевской городской таможни в полуприцепе, который использовался для ввоза товара, было обнаружено и изъято горнолыжное оборудование стоимостью около 10 млн гривен.

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