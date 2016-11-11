Налоговики изъяли горнолыжное оборудование на сумму около 10 млн грн

Отмечается, что в рамках операции "Рубеж-2016" было установлено, что одна из компаний осуществляет импорт запчастей для детских аттракционов и велосипедов, холодильного оборудования, посуды и горнолыжного оборудования. При этом в таможенных декларациях безосновательно были занижены цены на товары, которые импортируются, что позволяло минимизировать таможенные платежи.

"В ходе расследования уголовного производства, было установлено, что от имени данной фирмы была подана импортная декларация, согласно которой компания намеревалась импортировать горнолыжное оборудование стоимостью один млн грн. Согласно проведенному анализу, стоимость импортируемого товара злоумышленники занизили в десять раз", - говорится в сообщении.

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В результате проведенных мероприятий на территории одного из таможенных постов Киевской городской таможни в полуприцепе, который использовался для ввоза товара, было обнаружено и изъято горнолыжное оборудование стоимостью около 10 млн гривен.