Податківці спільно з працівниками СБУ ліквідували конвертаційний центр з обігом 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Донецькій області працівники податкової міліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 300 мільйонів гривень. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зазначається, що до складу центру входили троє активних учасників, а також ряд їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в Києві і Слов’янську Донецької області.
“Зловмисники надавали підприємствам реального сектора економіки, зареєстрованим в Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі зазначена продукція продавалася зернотрейдерам,” — повідомляє джерело.
Так, через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів в готівку. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав 300 мільйонів гривень.
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В результаті проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовувалися в незаконній діяльності.
В даний час триває розслідування кримінального провадження.
Також С.Білан додав, що з початку року податковою міліцією ДФС України ліквідовано 74 конвертаційних центри, до бюджету відшкодовано майже 1,1 мільярда гривень. Крім того, заарештовано майже 100 мільйонів гривень готівкових та безготівкових грошових коштів.