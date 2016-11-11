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Налоговики совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом 300 млн грн

Налоговики совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр с оборотом 300 млн грн

Киев • УНН

 • 6993 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Донецкой области работники налоговой милиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Отмечается, что в состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Киеве и Славянске Донецкой области.

"Злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам ", - сообщает источник.

Так, через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные. Общий объем проконвертированных денежных средств составил 300 млн гривен.

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В результате проведенных восьми обысков было обнаружено и изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства.

Также С.Билан добавил, что с начала года налоговой милицией ГФС Украины ликвидировано 74 конвертационных центра, в бюджет возмещено почти 1,1 миллиарда гривен. Кроме того, арестованы почти 100 млн гривен наличных и безналичных денежных средств.

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