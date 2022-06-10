Податки до держказни, нові робочі місця та довіра до економіки: експерт розповів про майбутню роботу Starlink в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Отримання Starlink Ukraine ліцензії оператора та те, що представництво компанії невдовзі розпочне активну роботу в Україні, свідчать про довіру до економіки нашої держави. Про це журналістам УНН розповів економічний експерт Олександр Охріменко.
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«Україна отримає податки у тому числі (від роботи Starlink в Україні - ред.). Ми повинні розуміти, що це (робота компанії - ред.) - і нова інфраструктура, базова і допоміжна: починаючи від того, що треба провести велику кількість робіт по встановленню обладнання. А займатися цим будуть українські компанії.
Плюс це компанія, у якій працюватиме багато українців, сплачуватимуться податки по білому, і співробітники матимуть гарну зарплату.
Плюс там є дуже багато сервісів. Можливо, якась частина із них буде для нас недоступна, але з часом вони будуть зростати. Ті ж фільми, доступ до якісного легального кіно, що ви матимете можливість легально дивитися фільми високої якості за нормальну ціну», - розповів Охріменко.
На думку експерта, така ініціатива Ілона Маска свідчить про те, що Україна долучається до нових технологій.
«Так, треба ще кілька років, але ми дочекаємося, коли інтернет буде навіть у глухому селі. Старлінк і його мета – охопити всю планету», - резюмував він.
Нагадаємо
На початку березня в Україну приїхала перша партія станцій супутникового інтернету Starlink.
Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво компанії Starlink Ukraine.
А вчора міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Starlink отримав ліцензію оператора в Україні.
Довідка
Starlink – це інноваційний проект компанії SpaceX Ілона Маска, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.