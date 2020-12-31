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Подарунок під ялинку: з 1 січня зросте вартість оформлення біометрики

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання зросте з 1 січня. Про це інформує пресслужба Державної міграційної служби України, передає УНН.

Подарунок під ялинку: з 1 січня зросте вартість оформлення біометрики

“З 1 січня 2021 року Державне підприємство “Поліграфічний комбінат „Україна“ змінює вартість бланків біометричних документів. У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання”, — йдеться в повідомленні ДМС.

Так, оформлення паспорту громадянина України у формі картки вперше при досягненні 14-річного віку залишається безкоштовним.

А от вартість звичайного оформлення паспорту громадянина України до 20 робочих днів з 345 грн збільшиться до 363 грн.
Оформлення такого документу за 10 робочих днів тепер коштує 489 грн замість 471 грн.

Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон тепер також дорожче: до 20 робочих днів це коштує 694 грн (було 682 грн), до 7 робочих днів (або до 3 у разі наявності підстав) — 1046 грн ( було 1034 грн).

Послуги отримання посвідки на тимчасове та постійне проживання у строк до 15 робочих днів подорожчали на 24 грн, тепер їх вартість становить 915 грн та 752 грн відповідно.

Нагадаємо, з 1 грудня українці можуть проводити касові операції в банках за допомогою цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта у мобільному застосунку “Дія”.

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