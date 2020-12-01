Відсьогодні українці можуть пред'являти е-паспорти на касах банків

Так, Національний банк України осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній, зокрема, дозволив використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія” при здійснення касових операцій з 1 грудня 2020 року.

Раніше Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом.



