Відсьогодні українці можуть пред'являти е-паспорти на касах банків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Відсьогодні українці зможуть проводити касові операції в банках за допомогою цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта у мобільному застосунку "Дія”, передає УНН.
Так, Національний банк України осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній, зокрема, дозволив використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія” при здійснення касових операцій з 1 грудня 2020 року.
Раніше Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом.