С сегодняшнего дня украинцы могут предъявлять э-паспорта на кассах банков

Так, Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний, в частности, позволил использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия" при осуществлении кассовых операций с 1 декабря 2020 года.

Ранее Нацбанк разрешил открывать банковский счет с цифровым паспортом.



