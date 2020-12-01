С сегодняшнего дня украинцы могут предъявлять э-паспорта на кассах банков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. С сегодняшнего дня украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта в мобильном приложении "Дия", передает УНН.
Так, Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний, в частности, позволил использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия" при осуществлении кассовых операций с 1 декабря 2020 года.
Ранее Нацбанк разрешил открывать банковский счет с цифровым паспортом.