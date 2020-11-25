Українцям дозволили пред'являти е-паспорти на касах у банках

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Національний банк України осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній, зокрема, дозволив використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія” при здійснення касових операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.

“Національний банк України осучаснив низку норм, пов’язаних із проведенням касових операцій банків та інкасаторських компаній. Зокрема, йдеться по такі зміни: під час здійснення касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта чи його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія" (у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення банками фінансового моніторингу)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також Нацбанк спрощує процедуру приймання банками на дослідження банкнот та монет національної та іноземної валюти, щодо справжності та платіжності яких є сумніви. Зокрема, клієнт у відповідній довідці замість паспортних даних має надати номер телефона або електронну адресу.

“На інкасаторські компанії будуть поширені окремі вимоги, які раніше стосувалися тільки банків. Йдеться про необхідність вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до Національного банку, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання у спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів. Такі новації сприятимуть спрощенню проведення касових операцій банків під час обслуговування клієнтів, а також покращенню якості готівки національної валюти, що перебуває в обігу”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 23 листопада 2020 року № 148 "Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні", що набирає чинності з 1 грудня 2020 року.

Раніше Нацбанк дозволив відкривати банківський рахунок з цифровим паспортом.

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