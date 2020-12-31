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Подарок под елку: с 1 января возрастет стоимость оформления биометрии

Киев • УНН

 • 15894 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание вырастет с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины, передает УНН.

Подарок под елку: с 1 января возрастет стоимость оформления биометрии

"С 1 января 2021 года Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - говорится в сообщении ГМС.

Так, оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки впервые при достижении 14-летнего возраста остается бесплатным.

А вот стоимость обычного оформления паспорта гражданина Украины до 20 рабочих дней с 345 грн увеличится до 363 грн.
Оформление такого документа за 10 рабочих дней теперь будет стоит 489 грн вместо 471 грн.

Оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу теперь также дороже: до 20 рабочих дней это стоит 694 грн (было 682 грн), до 7 рабочих дней (или до 3 при наличии оснований) - 1046 грн (было 1034 грн).

Услуги получения вида на временное и постоянное проживание в срок до 15 рабочих дней подорожали на 24 грн, теперь их стоимость составляет 915 грн и 752 грн соответственно.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут проводить кассовые операции в банках с помощью цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта в мобильном приложении "Дия".

Украинские Национальные Новости

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