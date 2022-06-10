Подання фінансової звітності під час воєнного стану: уряд врегулював строки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Кабмін вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності, якими врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки. Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України, пише УНН.
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“Рішенням Кабінету Міністрів внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, якими врегульовано питання щодо строків подання фінансової звітності підприємствами, які під час дії воєнного стану не подали проміжну, річну звітність у передбачені строки”, — інформують у пресслужбі Мінфіну.
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Зокрема, зазначається що відповідно до рішення такі підприємства мають подати відповідну звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.
Цими змінами також врегулювано питання щодо особливостей проведення інвентаризації майна підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або в районах проведення бойових дій, інформують у Мінфіні.
Так, керівники таких підприємств зможуть оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання чи псування задля забезпечення фіксування таких подій.
Нагадаємо
Раніше в КМУ повідомили, що на доручення президента уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.
Так, завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників уряд розраховує “розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію”.