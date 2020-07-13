Починається засідання фракції СН: у будівлі небачені заходи безпеки, очікують Зеленського і Шмигаля

"Починається засідання фракції СН. У будівлі вжиті небачені раніше заходи безпеки. Навіть депутатів на автомобілях не пускали на територію БЦ. Чекаємо Президента і Прем'єра", - написав він.

Як повідомляв УНН раніше, парламентська фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання для обговорення низки питань, в тому числі і кадрових. Для представлення кандидатів на посаду в уряді запросили Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, "слуги народу" в понеділок, 13 липня, планували зібратися на засідання фракції.