Поблизу Марокко у морі врятували понад 200 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Берегова охорона Марокко врятувала у морі 210 мігрантів, які намагались перетнути Середземне море на малих суднах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Восьмеро незаконних мігрантів були марокканцями й додається, що незаконні мігранти були врятовані під час кількох операцій у понеділок та вівторок”, - йдеться у повідомленні берегової охрани.
Усім мігрантам було надано першу допомогу та доправлено до різних портових міст.
Марокко стало транзитною країною для африканських мігрантів, які намагаються дістатися до Європи для покращення умов життя. Марокканська влада минулого року арештувала 27317 мігрантів, у тому числі 20141 іноземця.
Нагадаємо, в Марокко врятували 156 нелегальних мігрантів з Середземного моря.