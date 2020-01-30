Вблизи Марокко в море спасли более 200 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Береговая охрана Марокко спасла в море 210 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море на малых судах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"Восемь незаконных мигрантов были марокканцами и добавляется, что незаконные мигранты были спасены во время нескольких операций в понедельник и вторник", - говорится в сообщении береговой охране.
Всем мигрантам была оказана первая помощь и доставили в различные портовые города.
Марокко стало транзитной страной для африканских мигрантов, пытающихся добраться до Европы для улучшения условий жизни. Марокканские власти прошлого года арестовала 27317 мигрантов, в том числе 20141 иностранца.
Напомним, в Марокко спасли 156 нелегальных мигрантов из Средиземного моря.