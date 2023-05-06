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Поблизу Кривого Рогу збили ворожий дрон - голова ОВА

Поблизу Кривого Рогу збили ворожий дрон - голова ОВА

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У районі Кривого Рогу у Дніпропетровській області сьогодні збили ворожий безпілотник, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ще мінус один БПЛА. ПвК "Схід" в районі міста Кривий Ріг знищено ворожий дрон", - написав Лисак.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 770 осіб, 3717 танків та сотень одиниць військової техніки.

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