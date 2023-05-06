Вблизи Кривого Рога сбили вражеский дрон - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В районе Кривого Рога в Днепропетровской области сегодня сбили вражеский беспилотник, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
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"Еще минус один БПЛА. ВК "Восток" в районе города Кривой Рог уничтожен вражеский дрон", - написал Лысак.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 770 человек, 3717 танков и сотен единиц военной техники.