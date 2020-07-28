Побиття жінки на площі в Дніпрі: затриманому повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Чоловіку, якого затримали за жорстоке побиття жінки на Європейській площі у Дніпрі, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
“За процесуального керівництва Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 32-річному громадянину, який на очах у перехожих побив жінку, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 КК України (хуліганство)”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі у Дніпрі.
Також поліція відкрила провадження за фактом жорстокого побиття співмешканцем жінки на Європейській площі у Дніпрі.