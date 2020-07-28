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19 березня, 18:42 • 51247 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103697 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102645 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118184 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 124515 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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19 березня, 07:49 • 120574 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124853 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123958 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Побиття жінки на площі в Дніпрі: затриманому повідомили про підозру

Побиття жінки на площі в Дніпрі: затриманому повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 15049 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Чоловіку, якого затримали за жорстоке побиття жінки на Європейській площі у Дніпрі, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

“За процесуального керівництва Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 32-річному громадянину, який на очах у перехожих побив жінку, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 КК України (хуліганство)”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі у Дніпрі.

Також поліція відкрила провадження за фактом жорстокого побиття співмешканцем жінки на Європейській площі у Дніпрі.

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