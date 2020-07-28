Избиение женщины на площади в Днепре: задержанному сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Мужчине, которого задержали за жестокое избиение женщины на Европейской площади в Днепре, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Под процессуальным руководством Днепропетровской местной прокуратуры № 2 32-летнему гражданину, который на глазах у прохожих избил женщину, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Напомним, полицейские задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади в Днепре.
Также полиция открыла производство по факту жестокого избиения сожителем женщины на Европейской площади в Днепре.