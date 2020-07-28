Побиття жінки на площі в Дніпрі: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліція відкрила провадження за фактом жорстокого побиття співмешканцем жінки на Європейській площі у Дніпрі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Повідомляється, що інцидент, який зафільмували перехожі та виклали в мережу Інтернет, стався близько 9-ї ранку 28 липня.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років", - йдеться в повідомленні.
Також постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні Дніпра.
"Зараз вона надає свідчення поліцейським. Кривдником виявився її співмешканець, раніше судимий чоловік 1988 року народження", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі у Дніпрі.