Избиение женщины на площади в Днепре: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Полиция открыла производство по факту жестокого избиения сожителем женщины на Европейской площади в Днепре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Сообщается, что инцидент, который сняли прохожие и выложили в Интернет, произошел около 9 утра 28 июля.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.
Также пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу Днепра.
"Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее сожитель, ранее судимый мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении.
Напомним, полицейские задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади в Днепре.