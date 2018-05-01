Побиття нардепа Найєма: матеріали на розшук четвертого підозрюваного уже готують
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Правоохоронці готують матеріали на розшук четвертого підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма, передає УНН.
"Матеріали на розшук зараз готуються", - повідомили правоохоронці.
Як повідомляв УНН, трьом зловмисникам, які напали на народного депутата Мустафу Наєма, оголосили підозри.
Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо вдарив депутата в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Його дії кваліфіковано як умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості.
Правоохоронці намагаються встановити його місцеперебування. Зловмисника збираються оголосити у розшук.
Нагадаємо, Найєма побили увечері 30 квітня 2018 року біля Бесарабського ринку.