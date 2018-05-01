Избиение нардепа Найема: материалы на розыск четвертого подозреваемого уже готовят

"Материалы на розыск сейчас готовятся", - сообщили правоохранители.

Как сообщал УНН, трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрения.

Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести.

Его действия квалифицированы как умышленное телесное повреждение средней тяжести.

Правоохранители пытаются установить его местонахождение. Злоумышленника собираются объявить в розыск.

Напомним, Найем избили вечером 30 апреля 2018 возле Бессарабского рынка.