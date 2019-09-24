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По всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

По всій Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. У більшості областей України впродовж найближчих днів зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

"За даними Українського гідрометцентру, 24–27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Київській області 24-27, крім району Тетерева, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – ідеться в повідомленні.

Також ДСНС попереджає про погіршення погодних умов: "Вночі 24 вересня заморозки у повітрі 0–2 градуси (сильні заморозки, II рівень небезпечності)".

У більшості регіонів України суттєве зниження температури не супроводжувалося рясними зливами, а незначних опадів не вистачило для того, щоб компенсувати майже місячну їхню відсутність.

Нагадаємо, на пожежах в Україні за тиждень загинули близько 30 людей.

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