На пожежах в Україні за тиждень загинули близько 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. За тиждень, що минув, пожежі забрали життя 29 людей в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"На пожежах загинуло 29 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 547 тис. грн", - вказали у відомстві.
Також за минулий тиждень, за даними ДСНС, ліквідовано 2 тис. 768 пожеж, врятовано на пожежах 19 осіб та не допущено знищення вогнем 593 будівель і 46 одиниць техніки.
Окрім того, як повідомили у відомстві, протягом тижня на водних об’єктах загинуло 8 осіб.
Нагадаємо, у Києві ліквідували масштабну пожежу у промисловій зоні.