По всій Україні буде сніжно сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні в Україні синоптики попереджають про сильні опади у вигляді снігу та дощу, місцями хуртовини, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Температура повітря становитиме протягом дня від −3°С до +2°С.
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- У західній частині переважатиме волога погода сильні опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря вночі −4-6°С, вдень від −1°С до −3°С.
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- У північних областях — мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини. Температура повітря вночі від −3-5°С, вдень 0-2°С.
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- У східних областях дощі з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень +3+5°С.
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- У центральній частині сніг, вітер, місцями налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі та вдень −1°С до −3°С.
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- У південній частині дощі з мокрим снігом. Температура повітря вночі −1+3°С, вдень +1+3°С.
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Місцями тумани та серпанки.
Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с.