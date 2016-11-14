Сегодня в Украине синоптики предупреждают о сильных осадках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в Украине синоптики предупреждают о сильных осадках в виде снега и дождя, местами метели, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха в течение дня от -3 ° С до + 2 ° С.
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- В западной части будет преобладать влажная погода сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью -4-6 ° С, днем от -1 ° С до -3 ° С.
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- В северных областях - мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью от -3-5 ° С, днем 0-2 ° С.
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- В восточных областях дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью и днем 3 + 5 ° С.
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- В центральной части снег, ветер, местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью и днем -1 ° С до -3 ° С.
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- В южной части дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -1 + 3 ° С, днем + 1 + 3 ° С.
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Местами туманы и дымки.
Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м / с.