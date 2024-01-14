По всій Україні оголошена повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу після зльоту російського літака МіГ-31К.
В Україні оголосили ракетну загрозу після зльоту літака МіГ-31К в рф. Повітряна тривога оголошена в усіх регіонах. Про це з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожого МіГ.
Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок