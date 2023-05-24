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По Україні сьогодні дощитиме: де очікуються опади

По Україні сьогодні дощитиме: де очікуються опади

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме, температура повітря місцями сягатиме 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 24 травня вночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів; вдень в Україні, крім Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-східний (у західних та східних областях - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 6-11°, вдень 20-25°, на півдні Одещини до 28°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

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