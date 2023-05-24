По Украине сегодня будет дождливо: где ожидаются осадки

Детали

По прогнозу синоптиков, 24 мая ночью в восточных, большинстве центральных и Запорожской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; днем в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-восточный (в западных и восточных областях - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 6-11°, днем 20-25°, на юге Одесской области до 28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.