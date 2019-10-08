По світу сотні затриманих на кліматичних протестах

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13685 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 25150 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 65366 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 51598 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 50197 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 264815 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 170689 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140383 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141357 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153507 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 41921 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 58981 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 55305 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 10853 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 26323 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 65374 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 264820 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 212302 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 328407 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 346508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 1620 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 1676 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 10450 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 59408 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 42329 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

По світу сотні затриманих на кліматичних протестах

Київ • УНН

 • 8264 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Під час вчорашніх протестів, коли тисячі протестувальників вийшли на вулиці в різних містах світу на кліматичні протести, затримали кілька сотень осіб, лише у британському Лондоні затриманих 276, а в Нідерландах - понад 100. Про це передає УНН з посиланням на Reuters.

По світу сотні затриманих на кліматичних протестах

"Тисячі протестувальників проти зміни клімату вийшли на вулиці у містах світу в понеділок, розпочавши два тижні мирної громадянської непокори, щоб вимагати негайних дій щодо скорочення викидів вуглецю та запобігання екологічної катастрофи. У Лондоні поліція заарештувала 276 активістів групи "Повстання проти вимирання", коли вони перекривали мости та дороги в центрі міста та приклеювали себе до автомобілів, а протестувальники у Берліні зупиняли рух на об'їзді колони Перемоги. Нідерландська поліція арештувала понад 100 кліматичних активістів, що перекривали вулицю перед національним музеєм країни, і подібні акції протесту були в Австрії, Австралії, Франції, Іспанії та Новій Зеландії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кліматичний протест також відбувся у Нью-Йорку, під час якого протестувальники розлили штучну кров на Уолл-стріт.

У Лондоні мітингувальники зайняли Трафальгарську площу і пішли до торгового центру, алеї, що веде до Букінгемського палацу. Вони носили транспаранти з гаслами, зокрема "Зміна клімату знищує нашим дітям майбутнє, якщо ми не діятимемо зараз".

"На минулому тижні начальники поліції заявили, що вони будуть мобілізувати тисячі офіцерів для боротьби з протестами в Лондоні, і кожен, хто порушив закон, навіть у межах акцій ненасильницької громадянської непокори, буде затриманий", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Берліні на мітинг вийшли чотири тисячі людей.

Нагадаємо, кількість затриманих екоактивістів у Лондоні збільшилась до 276 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,250.13
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47