По світу сотні затриманих на кліматичних протестах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Під час вчорашніх протестів, коли тисячі протестувальників вийшли на вулиці в різних містах світу на кліматичні протести, затримали кілька сотень осіб, лише у британському Лондоні затриманих 276, а в Нідерландах - понад 100. Про це передає УНН з посиланням на Reuters.
"Тисячі протестувальників проти зміни клімату вийшли на вулиці у містах світу в понеділок, розпочавши два тижні мирної громадянської непокори, щоб вимагати негайних дій щодо скорочення викидів вуглецю та запобігання екологічної катастрофи. У Лондоні поліція заарештувала 276 активістів групи "Повстання проти вимирання", коли вони перекривали мости та дороги в центрі міста та приклеювали себе до автомобілів, а протестувальники у Берліні зупиняли рух на об'їзді колони Перемоги. Нідерландська поліція арештувала понад 100 кліматичних активістів, що перекривали вулицю перед національним музеєм країни, і подібні акції протесту були в Австрії, Австралії, Франції, Іспанії та Новій Зеландії", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що кліматичний протест також відбувся у Нью-Йорку, під час якого протестувальники розлили штучну кров на Уолл-стріт.
У Лондоні мітингувальники зайняли Трафальгарську площу і пішли до торгового центру, алеї, що веде до Букінгемського палацу. Вони носили транспаранти з гаслами, зокрема "Зміна клімату знищує нашим дітям майбутнє, якщо ми не діятимемо зараз".
"На минулому тижні начальники поліції заявили, що вони будуть мобілізувати тисячі офіцерів для боротьби з протестами в Лондоні, і кожен, хто порушив закон, навіть у межах акцій ненасильницької громадянської непокори, буде затриманий", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у Берліні на мітинг вийшли чотири тисячі людей.
Нагадаємо, кількість затриманих екоактивістів у Лондоні збільшилась до 276 осіб.