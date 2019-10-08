По миру сотни задержанных на климатических протестах

КИЕВ. 8 октября. УНН. Во время вчерашних протестов, когда тысячи протестующих вышли на улицы в разных городах мира на климатические протесты, задержали несколько сотен человек, только в британском Лондоне задержанных 276, а в Нидерландах - более 100. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.