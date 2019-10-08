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По миру сотни задержанных на климатических протестах

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Во время вчерашних протестов, когда тысячи протестующих вышли на улицы в разных городах мира на климатические протесты, задержали несколько сотен человек, только в британском Лондоне задержанных 276, а в Нидерландах - более 100. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.

По миру сотни задержанных на климатических протестах

"Тысячи протестующих против изменения климата вышли на улицы в городах мира в понедельник, начав две недели мирной гражданского неповиновения, чтобы требовать немедленных действий по сокращению выбросов углерода и предотвращения экологической катастрофы. В Лондоне полиция арестовала 276 активистов группы "Восстание против вымирания", когда они перекрывали мосты и дороги в центре города и приклеивали себя к автомобилям, а протестующие в Берлине останавливали движение на объезде колонны Победы. Нидерландская полиция арестовала более 100 климатических активистов, что перекрывали улицу перед национальным музеем страны, и подобные акции протеста были в Австрии, Австралии, Франции, Испании и Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что климатический протест также состоялся в Нью-Йорке, во время которого протестующие разлили искусственную кровь на Уолл-стрит.

В Лондоне митингующие заняли Трафальгарскую площадь и пошли к торговому центру, аллее, ведущей в Букингемскому дворцу. Они носили транспаранты с лозунгами, в частности "Изменение климата уничтожает нашим детям будущее, если мы не будем действовать сейчас".

"На прошлой неделе начальники полиции заявили, что они будут мобилизовать тысячи офицеров для борьбы с протестами в Лондоне, и каждый, кто нарушил закон, даже в рамках акций ненасильственного гражданского неповиновения, будет задержан", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Берлине на митинг вышли четыре тысячи человек.

Напомним, количество задержанных экоактивистов в Лондоне увеличилась до 276 человек.

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