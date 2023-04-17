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По Сумщині росіяни вночі вдарили з гранатомета: було 10 "прильотів"

По Сумщині росіяни вночі вдарили з гранатомета: було 10 "прильотів"

Київ • УНН

 • 446261 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сумська область уночі зазнала ворожого обстрілу з гранатомета. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі росіяни здійснили обстріл з гранатомету Білопільської громади – 10 прильотів. На щастя, без втрат та руйнувань", - повідомили в ОВА.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області; а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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