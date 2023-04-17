По Сумской области россияне ночью ударили из гранатомета: было 10 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сумская область ночью подверглась вражескому обстрелу из гранатомета. Об этом сообщает Сумская ОГА в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня ночью россияне совершили обстрел из гранатомета Белопольской громады – 10 прилетов. К счастью, без потерь и разрушений", - сообщили в ОВА.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.