По безпілотнику ОБСЄ стріляли з великокаліберного кулемета
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У напрямку безпілотного літального апарата (БПЛА) дальнього радіуса дії Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який пролітав поблизу непідконтрольного урядові Довгого, стріляли з великокаліберного кулемета. Про це йдеться в звіті організації за 25 березня, передає УНН.
"20 березня, о 16:30, БПЛА СММ дальнього радіуса дії пролітав над районом приблизно за 3 км на південний схід від н. п. Довге (непідконтрольний урядові, 22 км на північний захід від Луганська), що орієнтовно за 3,5 км на південь від лінії зіткнення", - повідомили у місії.
Так, за результатами аналізу відзнятого БПЛА матеріалу спостерігачі виявили великокаліберний кулемет невизначеного типу за 1,4 км на західно-північний захід від місця, над яким пролітав БПЛА.
"З цього великокаліберного кулемета було випущено щонайменше 14 черг, за оцінкою, у напрямку БПЛА. Під час інциденту БПЛА пролітав на висоті приблизно 2 500 метрів. БПЛА не був пошкоджений. Згідно зі встановленою практикою, Місія заздалегідь сповістила про проліт БПЛА в цьому районі", - йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, минулого разу безпілотник СММ ОБСЄ обстріляли на Донбасі 12 січня.
Нагадаємо, від початку доби 26 березня бойовики вже 14 разів обстріляли позиції українських військ. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення.