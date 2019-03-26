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По беспилотнику ОБСЕ стреляли из крупнокалиберного пулемета

Киев • УНН

 • 7177 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В направлении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который пролетал вблизи неподконтрольного правительству Довгого, стреляли из крупнокалиберного пулемета. Об этом говорится в отчете организации за 25 марта, передает УНН.

По беспилотнику ОБСЕ стреляли из крупнокалиберного пулемета

"20 марта, в 16:30, БПЛА СММ дальнего радиуса действия пролетал над районом примерно в 3 км к юго-востоку от н. п. Долгое (неподконтрольный правительству, 22 км северо-западнее Луганска), что ориентировочно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения", - сообщили в миссии.

Так, по результатам анализа отснятого БПЛА материала наблюдатели обнаружили крупнокалиберный пулемет неопределенного типа за 1,4 км западно-северо-запад от места, над которым пролетал БПЛА.

"С этого крупнокалиберного пулемета было выпущено не менее 14 очередей, по оценке, в направлении БПЛА. Во время инцидента БПЛА пролетал на высоте примерно 2500 метров. БПЛА не был поврежден. Согласно установленной практике, Миссия заранее известила о пролете БПЛА в этом районе", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, в прошлый раз беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли на Донбассе 12 января.

Напомним, с начала суток 26 марта боевики уже 14 раз обстреляли позиции украинских войск. Вследствие обстрелов один военнослужащий ОС получил ранения.

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