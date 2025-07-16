Планували диверсії на замовлення спецслужб рф: двоє мешканців Одещини отримали підозру

Двом мешканцям Одеської області повідомили про підозру у державній зраді і співробітництві з російськими спецслужбами. Вони здійснювали підпали та пропонували влаштувати диверсію, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, фігурант перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. До протизаконної діяльності він залучив співмешканку, яка возила його до місць здійснення злочинів на власному авто .

Але фігурантам було цього замало. Фігурант запропонував своєму російському куратору в обмін на винагороду ліквідувати одного з депутатів місцевих рад та здійснити диверсію з вантажем селітри обʼємом 1500 тон.

Дане судно зайшло в акваторію порту, де працює контролером його співмешканка. Після затримання в них виявили і вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності, а також бойові гранати і наркотичні засоби.

Наразі затримані перебувають під слідством, їм загрожує покарання за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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