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Планировали диверсии по заказу спецслужб рф: двое жителей Одесской области получили подозрение

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Двум жителям Одесской области сообщено о подозрении в государственной измене за поджоги и предложение диверсии. Один из фигурантов, разыскиваемый за нарушение воинского учета, привлек сожительницу, работающую контролером в порту, для планирования диверсии с 1500 тоннами селитры.

Планировали диверсии по заказу спецслужб рф: двое жителей Одесской области получили подозрение

Двум жителям Одесской области сообщили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Они совершали поджоги и предлагали устроить диверсию, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, фигурант находился в розыске за нарушение правил воинского учета. К противозаконной деятельности он привлек сожительницу, которая возила его к местам совершения преступлений на собственном авто.

Но фигурантам было этого мало. Фигурант предложил своему российскому куратору в обмен на вознаграждение ликвидировать одного из депутатов местных советов и совершить диверсию с грузом селитры объемом 1500 тонн.

Данное судно зашло в акваторию порта, где работает контролером его сожительница. После задержания у них обнаружили и изъяли мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности, а также боевые гранаты и наркотические средства.

Сейчас задержанные находятся под следствием, им грозит наказание по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Напомним

Двое агентов российских спецслужб получили по 15 лет тюрьмы за корректировку огня по Николаеву и Харькову.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Одесская область
Генеральный прокурор Украины
Николаев
Харьков
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