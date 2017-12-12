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Півзахисника "Ліверпуля" Салаха визнано футболістом року в Африці

Півзахисника "Ліверпуля" Салаха визнано футболістом року в Африці

Київ • УНН

 • 11552 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Гравця англійського "Ліверпуля" і збірної Єгипту названо найкращим футболістом 2017 року в Африці за версією ВВС, передає УНН.

Салах виявився кращим за наступних претендентів на нагороду: інший гравець "Ліверпуля" сенегалець Садіо Мане, габонський форвард дортмундської "Борусії" П'єр-Емерік Обамеянг, гвінейський півзахисник "Лейпцига" Набі Кейта і нігерійський хавбек "Челсі" Віктор Мозес.

В активі єгиптянина в цьому сезоні 24 зіграні матчі у всіх турнірах на клубному рівні, 19 забитих м'ячів і 6 гольових передач.

Примітно, що Салах допоміг збірній Єгипту вперше з 1990 року пробитися у фінальну частину чемпіонату світу.

Зазначено, що минулорічним переможцем став представник "Лестера" Ріяд Марез.

Нагадаємо, що "мерсисайдці" в червні придбали Салаха у "Роми". Гравець підписав 5-річний контракт.

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