Півзахисника "Ліверпуля" Салаха визнано футболістом року в Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Гравця англійського "Ліверпуля" і збірної Єгипту названо найкращим футболістом 2017 року в Африці за версією ВВС, передає УНН.
Салах виявився кращим за наступних претендентів на нагороду: інший гравець "Ліверпуля" сенегалець Садіо Мане, габонський форвард дортмундської "Борусії" П'єр-Емерік Обамеянг, гвінейський півзахисник "Лейпцига" Набі Кейта і нігерійський хавбек "Челсі" Віктор Мозес.
В активі єгиптянина в цьому сезоні 24 зіграні матчі у всіх турнірах на клубному рівні, 19 забитих м'ячів і 6 гольових передач.
Примітно, що Салах допоміг збірній Єгипту вперше з 1990 року пробитися у фінальну частину чемпіонату світу.
Зазначено, що минулорічним переможцем став представник "Лестера" Ріяд Марез.
Нагадаємо, що "мерсисайдці" в червні придбали Салаха у "Роми". Гравець підписав 5-річний контракт.