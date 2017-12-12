Полузащитник "Ливерпуля" Салаха признано футболистом года в Африке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Игрока английского "Ливерпуля" и сборной Египта назван лучшим футболистом 2017 года в Африке по версии ВВС, передает УНН.
Салах оказался лучше следующих претендентов на награду: другой игрок "Ливерпуля" сенегалец Садио Мане, габонский форвард дортмундской "Боруссии" Обамеянг, гвинейский полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта и нигерийский хавбек "Челси" Виктор Мозес.
В активе египтянина в этом сезоне 24 сыграны матчи во всех турнирах на клубном уровне, 19 забитых мячей и 6 голевых передач.
Примечательно, что Салах помог сборной Египта впервые с 1990 года пробиться в финальную часть чемпионата мира.
Отмечено, что прошлогодним победителем стал представитель "Лестера" Рияд Марез.
Напомним, что "мерсисайдцы" в июне приобрели Салаха у "Ромы". Игрок подписал 5-летний контракт.