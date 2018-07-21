Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Українець Сергій Рибалка продовжить кар’єру в турецькій Суперлізі у складі ФК "Сівасспор", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
28-річний хавбек вже виступав за "Сівасспор". У минулому сезоні на правах оренди допоміг команді посісти сьоме місце в чемпіонаті.
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Наразі Рибалка та представник Туреччини заключили повноцінний контракт на три роки.
Зауважимо, що у першій команді "Динамо" Рибалка виступав, починаючи з сезону 2014/2015. За цей час провів за "біло-синіх" у всіх турнірах 101 матч, забивши 2 м’ячі.
Додамо, що у минулій кампанії за "Сівасспор" українець відіграв 21 баталію в яких віддав 5 асистів і забив один м'яч.