Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинец Сергей Рыбалка продолжит карьеру в турецкой Суперлиге в составе ФК "Сивасспор", сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
28-летний хавбек уже выступал за "Сивасспор". В прошлом сезоне на правах аренды помог команде занять седьмое место в чемпионате.
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Сейчас Рыбалка и представитель Турции заключили полноценный контракт на три года.
Заметим, что в первой команде "Динамо" Рыбаkrf выступал, начиная с сезона 2014/2015. За это время провел за "бело-синих" во всех турнирах 101 матч, забив 2 мяча.
Добавим, что в прошлом сезоне за "Сивасспор" украинец сыграл 21 баталию, в которых отдал 5 ассистов и забил один мяч.