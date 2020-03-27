Північна Македонія офіційно стала 30-м членом НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У п'ятницю Північна Македонія офіційно стала новим членом НАТО, депонувавши документ про приєднання до Північноатлантичного договору до Державного департаменту США у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті альянсу, передає УНН.
“Північна Македонія зараз є частиною сім’ї НАТО, сім’ї з тридцяти країн і майже одного мільярда людей. Сім’я, заснована на впевненості в тому, що незалежно від того, з якими проблемами ми стикаємося, ми всі сильніші і захищеніші разом. Північна Македонія давно вносить вклад в нашу євроатлантичну безпеку, в тому числі шляхом участі в місіях НАТО в Афганістані і в Косово”, - сказав в п’ятницю в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Відзначається, що 30 березня 2020 року в штаб-квартирі НАТО відбудеться церемонія підняття прапора Північної Македонії в присутності генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, голови військового комітету НАТО маршала Стюарта Піча і тимчасового повіреного від делегації Північної Македонії в НАТО Зорана Тодорова.
Як повідомляв УНН, лідери 27 країн — членів Євросоюзу прийняли рішення про початок переговорів щодо вступу до спільноти Північної Македонії та Албанії.