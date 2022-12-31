Північна Корея здійснила ракетний запуск у бік Японського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Північна Корея запустила чергову балістичну ракету у бік Японського моря, пише УНН з посиланням на Yonhap.
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Зазначається, що це вже друга подібна провокація військових КНДР за останні два дні.
"Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив про другу ракетну провокацію Півночі за два дні", - йдеться в повідомленні.
Видання додає, що такі дії з боку Північної Кореї можуть бути демонстрацією вогневої міці у відповідь на випробувальний запуск Сеулом твердопаливної космічної ракети в п'ятницю.
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