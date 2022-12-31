Північна Корея здійснила ракетний запуск у бік Японського моря

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Зазначається, що це вже друга подібна провокація військових КНДР за останні два дні.

"Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив про другу ракетну провокацію Півночі за два дні", - йдеться в повідомленні.

Видання додає, що такі дії з боку Північної Кореї можуть бути демонстрацією вогневої міці у відповідь на випробувальний запуск Сеулом твердопаливної космічної ракети в п'ятницю.

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