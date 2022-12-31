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Північна Корея здійснила ракетний запуск у бік Японського моря

Північна Корея здійснила ракетний запуск у бік Японського моря

Київ • УНН

 • 512888 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Північна Корея запустила чергову балістичну ракету у бік Японського моря, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Зазначається, що це вже друга подібна провокація військових КНДР за останні два дні.

"Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив про другу ракетну провокацію Півночі за два дні", - йдеться в повідомленні.

Видання додає, що такі дії з боку Північної Кореї можуть бути демонстрацією вогневої міці у відповідь на випробувальний запуск Сеулом твердопаливної космічної ракети в п'ятницю.

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Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

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