КНДР здійснила ракетний запуск в бік Східного моря

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Зазначається, що Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря. Згодом берегова охорона Японії заявила про ще одну ракету, випущену з території Північної Кореї.

Згідно з попередньою інформацією, обидва снаряди вже впали.

Нагадаємо

5 північнокорейських дронів вторглися до Південної Кореї. Один із них пролетів над столицею.