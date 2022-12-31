КНДР здійснила ракетний запуск в бік Східного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря. Про це повідомляє Yonhap News Agency, пише УНН.
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Зазначається, що Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Східного моря. Згодом берегова охорона Японії заявила про ще одну ракету, випущену з території Північної Кореї.
Згідно з попередньою інформацією, обидва снаряди вже впали.
Нагадаємо
5 північнокорейських дронів вторглися до Південної Кореї. Один із них пролетів над столицею.