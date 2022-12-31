КНДР совершила ракетный запуск в сторону Восточного моря

Детали

Отмечается, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Восточного моря. Впоследствии береговая охрана Японии заявила о еще одной ракете, выпущенной с территории Северной Кореи.

Согласно предварительной информации, оба снаряда уже упали.

Напомним

5 северокорейских дронов вторглись в Южную Корею. Один из них пролетел над столицей.