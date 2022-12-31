КНДР совершила ракетный запуск в сторону Восточного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Северная Корея совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря. Об этом сообщает Yonhap News Agency, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Восточного моря. Впоследствии береговая охрана Японии заявила о еще одной ракете, выпущенной с территории Северной Кореи.
Согласно предварительной информации, оба снаряда уже упали.
Напомним
5 северокорейских дронов вторглись в Южную Корею. Один из них пролетел над столицей.