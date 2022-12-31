Северная Корея совершила ракетный запуск в сторону Японского моря

Детали

Отмечается, что это уже вторая подобная провокация военных КНДР за последние два дня.

"Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о второй ракетной провокации Севера за два дня", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что такие действия со стороны Северной Кореи могут являться демонстрацией огневой мощи в ответ на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты в пятницу.

Ранее

Северная Корея совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.