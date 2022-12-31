Северная Корея совершила ракетный запуск в сторону Японского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.
Детали
Отмечается, что это уже вторая подобная провокация военных КНДР за последние два дня.
"Объединенный комитет начальников штабов (JCS) объявил о второй ракетной провокации Севера за два дня", - говорится в сообщении.
Издание добавляет, что такие действия со стороны Северной Кореи могут являться демонстрацией огневой мощи в ответ на испытательный запуск Сеулом твердотопливной космической ракеты в пятницу.
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