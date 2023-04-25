Північна Дакота заборонила майже всі аборти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Північна Дакота ухвалила один із найсуворіших законів проти абортів у країні. Губернатор-республіканець Дуг Бургум підписав закон, який забороняє процедуру протягом усієї вагітності, з невеликими винятками до шести тижнів вагітності. Про це пише АР, передає УНН.
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Закон, згідно з яким виконання лікарем аборту є кримінальним злочином, передбачає й інші винятки, у тому числі для врятування життя матері або у випадках, коли її здоров'ю загрожує серйозна небезпека. Але жертвам згвалтування та інцесту доведеться доносити свою вагітність до терміну, якщо лише «імовірний гестаційний вік майбутньої дитини не становить шість тижнів чи менше», йдеться у законопроекті Сенату 2150.
Законопроект схвалив обидві палати законодавчих зборів Північної Дакоти з більшістю, захищеною від вето, і є останнім із прийнятих у штаті, очолюваному республіканцями, відколи Верховний суд США минулого року скасував федеральне право на аборт, дозволивши штатам вводити обмеження.
У Північній Дакоті немає клінік для абортів. Минулого літа єдина установа штату, жіноча клініка Ред-Рівер, зачинила свої двері і перенесла операції в штат Міннесота, де аборти залишаються законними. Власник клініки все ще веде судовий процес, який оскаржує конституційність попередньої заборони абортів у Північній Дакоті.
Доповнення
Торішнє рішення Верховного суду США, яке скасувало рішення Роу проти Уейда від 1973 року про легалізацію абортів по всій країні, призвело до ухвалення законів кількох штатів, які забороняють або обмежують цю процедуру. В даний час заборона на аборти на всіх стадіях вагітності діє принаймні в 13 штатах, а в інших вона припинена через судові заборони.
З іншого боку, губернатори-демократи як мінімум у 20 штатах цього року запустили мережу, призначену для розширення доступу до абортів після рішення Верховного суду США, яке відмінило конституційне право жінок на переривання вагітності та передало регулюючі повноваження щодо процедури урядів штатів.