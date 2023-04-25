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Северная Дакота запретила почти все аборты

Северная Дакота запретила почти все аборты

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Северная Дакота приняла один из самых строгих законов против абортов в стране. Губернатор-республиканец Дуг Бургум подписал закон, который запрещает процедуру на протяжении всей беременности, с небольшими исключениями до шести недель беременности. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Закон, согласно которому выполнение врачом аборта является уголовным преступлением, предусматривает и другие исключения, в том числе для спасения жизни матери или в случаях, когда её здоровью угрожает серьёзная опасность. Но жертвы изнасилования и инцеста должны будут доносить свою беременность до срока, если только «предполагаемый гестационный возраст будущего ребенка не составляет шесть недель или меньше», говорится в законопроекте Сената 2150.

Законопроект был одобрен обеими палатами законодательного собрания Северной Дакоты с большинством, защищенным от вето, и является последним из принятых в штате, возглавляемом республиканцами, с тех пор как Верховный суд США в прошлом году отменил федеральное право на аборт, позволив штатам вводить ограничения.

В Северной Дакоте нет клиник для абортов. Прошлым летом единственное учреждение штата, женская клиника Ред-Ривер, закрыла свои двери и перенесла операции в штат Миннесота, где аборты остаются законными. Владелец клиники все еще ведет судебный процесс, оспаривающий конституционность предыдущего запрета абортов в Северной Дакоте.

Дополнение

Прошлогоднее решение Верховного суда США, отменившее решение Роу против Уэйда от 1973 года о легализации абортов по всей стране, привело к принятию законов несколькими штатами, запрещающих или ограничивающих эту процедуру. В настоящее время запрет на аборты на всех стадиях беременности действует по крайней мере в 13 штатах, а в других он прекращен из-за судебных запретов.

С другой стороны, губернаторы-демократы как минимум в 20 штатах этого года запустили сеть, предназначенную для расширения доступа к абортам после решения Верховного суда США, отменившего конституционное право женщин на прерывание беременности и передавшего регулирующие полномочия по процедуре правительств штатов.

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