Північ Туреччини потерпає від повеней: одна людина зникла безвісті

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Чорноморському районі Туреччини зливи спричинили сильні повені, внаслідок чого машини й будинки знесло потоками води, людей евакуювали, а одна жінка зникла безвісті. Про це повідомляє УНН за даними Daily Sabah.

Деталі

У середу вранці повінь пошкодила прибережні чорноморські провінції Бартин, Кастамон й Сіноп.

Найбільш постраждалим від повені районом виявився Кастамон, в якому десятки автомобілів та будинків знесло бурхливими водами. Припускають, що повінь могла статися через прорив греблі поблизу.

У Бартині внаслідок раптової повені було зруйновано щонайменше два мости, а також дорогу, яка веде у сусідню провінцію.

Також є інформація, що 13 осіб дістали поранення внаслідок обвалення моста на дорозі, що сполучає Бартин і Карабюк.

Співробітники служби з надзвичайних ситуацій врятували щонайменше 15 людей, які опинилися у пастці: через затоплення вони не могли вийти зі своїх будинків та автомобілей. Жителів евакуювали вертольотами у безпечне місце.

Також у місті Акьоренсьокюлєр не можуть знайти 80-річної жінки після того, як обвалився її будинок.

Нагадаємо

За три тижні після руйнівної повені в Німеччині 16 людей досі вважають зниклими безвісти.

Наприкінці липня, Асоціація німецьких страховиків оцінила обсяг збитків унаслідок природної катастрофи, що обрушилася на захід Німеччини, майже в 5,5 млрд євро.

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