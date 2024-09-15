Півміста щоразу тоне: Кіпер пообіцяв розібратися з одеськими ливнівками Труханова
Київ • УНН
Олег Кіпер повідомив про завершення ліквідації наслідків зливи в Одесі. Він пообіцяв розібратися зі станом ливнівок, через які половина міста регулярно затоплюється під час дощів.
Комунальні служби Одеси завершують роботи з ліквідації зливи в Одесі. Про це розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Щодо наслідків сьогоднішньої зливи в Одесі: станом на зараз комунальники та рятувальники завершують роботу. На допомогу одеситам від ДСНС залучалось 4 одиниці пожежної техінки і 19 співробітників.Щиро дякую рятувальникам та комунальникам за роботу!Окремо будемо розбиратися зі станом "ливнівок" в обласному центрі і з тим, чому від кожного дощу пів міста щоразу тоне,
Близько 90% дітей на Одещині навчаються офлайн - Кіпер 15.09.24, 16:58 • 23718 переглядiв